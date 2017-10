Temor empresarial a una Cataluña en descontrol por la escalada soberanista

Para empezar no hay paz sin justicia, lo digo para todos aquellos que no hacen ni una pizca de autocrítica en lo que han provocado e insisten en que como ellos estudiaron derecho los demás no vemos la realidad ni tenemos derecho a criticarles.



En segundo lugar no conozco a ningún individuo que no justifique sus actos de violencia bajo la frase "he hecho lo que tenía que hacer"



En tercer lugar, el señor socialdemocrata, que quiere pasarse los 4 años de puntillas y sin estorbar, ese que se montó un supuesto derrocamiento que nadie se cree, y que cuando se reúne con el Presidente monta esas carazas de despechada, a ver si algún tonto se cree su interpretación.



En cuarto lugar éste señor, la gran esperanza naranja, que calentó la situación, dándo credibilidad a esa teoría de la Hispanofobia, que no es más que el invento de 5 becarios de ciencias políticas, que deberían probar la cárcel como premio.



Y por supuesto no me olvido del President, que puso a mujeres y ancianos frente a los policias con el ánimo de grabar las consecuencias para que el mundo entero las viera en aras de sus intereses.



Gracias por leerme.