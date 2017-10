330 43

(Amp.).- De la Serna se compromete a cumplir plazos del Corredor: "Hay financiación suficiente"

3/10/2017 - 21:38

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado ante más de 1.500 empresarios y representantes de la sociedad civil española en Madrid que su departamento va a cumplir "con todos los compromisos" que se están marcando con el Corredor Mediterráneo porque está convencido de la importancia de esta infraestructura que "servirá de motor de nuestro país en las próximas décadas" y "mejorará sustancialmente la competitividad".

Para ello, ha garantizado que "no va a haber ni un solo metro de corredor que no se vaya a ejecutar por falta de recursos porque hay financiación suficiente para acometer los compromisos que tenemos", ha remarcado, para incidir en que hay "dotación suficiente" y los plazos "no se van a retrasar ni un solo día".

Así lo ha indicado de la Serna en un acto en Ifema, organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), para reivindicar la realización urgente del Corredor Mediterráneo, que unirá Francia con Algeciras (Cádiz), y la necesidad de trabajar para completar la actual España radial con una circular para conectar mejor los territorios. Esta convocatoria supone la última parada de este 'Road Show', tras las citas en Tarragona, Murcia y Almería, antes del segundo chequeo semestral 2017 sobre el estado de las obras que tendrá lugar el próximo mes de noviembre.

La jornada ha contado con el presidente de AVE, Vicente Boluda, así como de las principales personalidades del mundo empresarial de España como el presidente de la CEOE, Juan Rosell; el de Cámara España, José Luis Bonet; el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; el dueño de Mercadona, Juan Roig; el presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco; el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig y el presidente de las Corts, Enric Morera, entre otras autoridades.

En su intervención, el ministro ha reiterado el compromiso "firme" del gobierno con el "esta infraestructura tan necesaria para España" como, a su juicio, demuestra el cumplimiento de los plazos, aunque ha admitido que todavía queda "mucho por hacer".

"Hoy por hoy todos los tramos y las obras están de una forma u desatascadas o liberadas si es que aún no habían comenzado", ha valorado el ministro, quien ha recordado que hay "hitos importantes" en los que se está trabajando actualmente como los tramos València-Castellón o Antequera-Granada o la finalización de las obras en Murcia en el mes de febrero. "Eso nos empuja a seguir realizando un trabajo importante", ha manifestado.

Además, ha avanzado que va a proponer la puesta en marcha de una comisión permanente de trabajo especifica para diseñar el plan de gestión del Corredor. "Esto es un proyecto común que tenemos que llevar a cabo en un momento difícil", ha admitido en alusión a la situación en Cataluña.

Sobre esta cuestión, ha señalado que aunque el país se encuentra en "un momento en el que alguno quiere poner en riesgo lo que hemos hecho hasta la fecha, la unidad del país y está dispuesto a acabar soberanía nacional", ha reivindicado que el Corredor representa precisamente "todo lo contrario: lo que nos une" y "un futuro que tiene que ser entre todos y de progreso". "Este proyecto es fundamental de este país", ha subrayado.

PROYECTO VERTEBRADOR

A su juicio, aunque en este momento esta infraestructura "no es lo mas importante" puede servir para "contribuir a esa unidad" porque "más allá de la mejora de la competitividad, es un proyecto de vertebración territorial porque es un elemento clave cohesión social de este país", ha reivindicado.

Durante el encuentro, los empresarios han mostrado su "preocupación" por la situación en Cataluña como así lo ha señalado el presidente de Mercadona, Juan Roig, quien ha admitido estar "asustado" por lo sucedido, pero han coincidido en señalar en que el conflicto no tendrá repercusión en la ejecución de esta infraestructura.

En este sentido y en atención a los medios, el presidente de AVE, Vicente Boluda, ha negado que la situación en Cataluña pueda afectar a la ejecución del Corredor Mediterráneo porque esta infraestructura va desde Algeciras (Cádiz) hasta Hungría y atraviesa muchos países por lo que "no es una infraestructura solo española, sino europea".

Así lo ha señalado también, el presidente de Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata, quien ha señalado e la cuestión catalana no va a afectar a la obra porque "son dos cosas distintas" y el Corredor es importante "no solo para España, sino para Europa",

Asimismo, del presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, quien ha considerado que la situación en Cataluña no puede condicionar la materialización de esta infraestructura. "La política tiene que ir por un lado y la economía por otro. Tienen que ir en paralelo", ha remarcado.

Durante la jornada, el presidente de Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha subrayado que esta infraestructura es "una realidad inaplazable", necesaria para "mejorar nuestra competitividad como país en su conjunto". "Hablamos de las zonas más dinámicas de España y casi la mitad del PIB y la población de nuestro país esta ahí y tiene que ser atendido y servido como se merece", ha subrayado para pedir que los planes de inversión "no se demoren".

Asimismo, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha subrayado que esta obra es "decisiva e importante" no solo para las mercancías, sino para las "personas e inversiones" porque, de esta manera, es como se genera puestos de trabajo. "El Corredor es absolutamente imprescindible", ha remarcado.

CANAL CORREDOR MEDITERRÁNEO

Asimismo, AVE ha dado a conocer la plataforma elcorredormediterraneo.com, que permite al usuario navegar de forma interactiva a través de la primera grabación que se realiza en helicóptero por todo el trazado ferroviario desde la frontera francesa hasta Algeciras por la costa, escogiendo el tramo que más le interesa.

Este canal de comunicación cuenta con producción audiovisual propia, extensiones en las redes sociales y está concebido para concienciar a la población sobre la situación de parálisis que sufren las obras ferroviarias en la cornisa mediterránea, demostrar cómo afecta a su vida cotidiana y hacer un riguroso seguimiento.

