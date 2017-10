330 43

De la Serna se compromete a cumplir plazos del Corredor: "Hay financiación suficiente"

3/10/2017 - 21:01

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado ante más de 1.500 empresarios y representantes de la sociedad civil española en Madrid que su departamento va a cumplir "con todos los compromisos" que se están marcando con el Corredor Mediterráneo porque está convencido de la importancia de esta infraestructura que "servirá de motor de nuestro país en las próximas décadas" y "mejorará sustancialmente la competitividad".

Para ello, ha garantizado que "no va a haber ni un solo metro de corredor que no se vaya a ejecutar por falta de recursos porque hay financiación suficiente para acometer los compromisos que tenemos", ha remarcado, para incidir en que hay "dotación suficiente" y los plazos "no se van a retrasar ni un solo día".

Así lo ha indicado de la Serna en un acto en Ifema, organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), para reivindicar la realización urgente del Corredor Mediterráneo, que unirá Francia con Algeciras (Cádiz), y la necesidad de trabajar para completar la actual España radial con una circular para conectar mejor los territorios.

La jornada ha contado con el presidente de AVE, Vicente Boluda, así como de las principales personalidades del mundo empresarial de España como el presidente de la CEOE, Juan Rosell; el de Cámara España, José Luis Bonet; el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; el dueño de Mercadona, Juan Roig o el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

En su intervención, el ministro ha reiterado el compromiso "firme" del gobierno con el "esta infraestructura tan necesaria para España" como, a su juicio, demuestra el cumplimiento de los plazos, aunque ha admitido que todavía queda "mucho por hacer".

"Hoy por hoy todos los tramos y las obras están de una forma u desatascadas o liberadas si es que aún no habían comenzado", ha valorado el ministro, quien ha recordado que hay "hitos importantes" en los que se está trabajando actualmente como los tramos València-Castellón o Antequera-Granada. "Eso nos empuja a seguir realizando un trabajo importante", ha manifestado.

