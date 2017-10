330 43

La Generalitat celebra que el paro que apoya el propio gobierno catalán está siendo masivo

3/10/2017 - 15:29

Seguimiento masivo en funcionarios que dependen del Govern y pequeño comercio, pero no en la industria y grandes centros comerciales

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

La Generalitat ha celebrado el seguimiento masivo del paro convocado por la Mesa per la Democràcia y que cuenta con el apoyo del Gobierno catalán. Asimismo, ha valorado de forma positiva los pactos que se han realizado entre empresas y trabajadores para secundar los paros.

En rueda de prensa, la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Dolors Bassa, acompañada del director de Relaciones Laborales, Enric Vinaixa, y del secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, ha asegurado que la ciudadanía está reaccionando "muy bien y de manera pacífica contra las agresiones del aparato represor durante el 1-O", y ha pedido que las movilizaciones que se produzcan sean de carácter pacífico.

Bassa ha tasado en un 70% el seguimiento del paro en el sector público y ha dicho que la gente "no va al trabajo con normalidad", y no ha concretado qué coste tendrá que los funcionaros que dependen de la Generalitat no hayan ido a trabajar.

La consejera ha explicado que la Generalitat y el Govern se han adherido a la Mesa per la Democràcia, y por ello los empleados públicos que así lo han querido no han asistido a su puesto de trabajo: "Hay cobertura legal, si algún trabajador ha querido hacer paro tenía derecho a hacerlo".

"Los datos de seguimiento son más cualitativos que cuantitativos", ha sostenido, y ha destacado que hay muchos pactos entre empresas y trabajadores para cesar la actividad y sumarse a las protestas convocadas para la jornada.

ACTIVIDAD POR SECTORES

Por sectores, Bassa ha explicado que en el sector educativo no hay ningún centro con actividad y que todas las universidades catalanas han cerrado: "En algunos centros el Ampa y la dirección del centro han pactado cerrar, y en otros hay actividad pero extra curricular".

En la Ciudad de la Justicia el paro está siendo secundado por un 79% de los trabajadores, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un 63% y en las dependencias de justicia que no dependen de la Generalitat en un 68%.

En el ámbito sanitario no se han parado los servicios de urgencias, aunque los paros en otras especialidades llega hasta el 75%.

Bassa ha hecho incidencia en el sector industrial, detallando que las grandes industrias instaladas en Cataluña han explicado a la Generalitat que no pueden cerrar por sus modelos productivos.

En cambio, la pequeña industria ha cerrado en su totalidad, algo que se ve reflejado en la demanda eléctrica: a lo largo de toda la mañana ha disminuido en un 11,5%, algo que permite hacer una lectura "de paro general" según la consejera.

En el comercio, todos los pequeños establecimientos han cerrado según la Generalitat, y los grandes centros comerciales han abierto en el área de Barcelona, con algunas tiendas en su interior abiertas.

Por último, Bassa ha pedido que las movilizaciones de este martes "sean la suma de todos para reaccionar contra las agresiones" y pide que no haya incidencias.

