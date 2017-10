330 43

España, por encima de la media en niveles de satisfacción en materia de accesibilidad turística

3/10/2017 - 13:40

- Según un estudio de Fundación ONCE y Amadeus

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

Los viajeros se encuentran "ligeramente más satisfechos" con los niveles de accesibilidad turística en España que con los del resto del mundo, según el estudio 'La accesibilidad en el viaje', elaborado por la Fundación ONCE en colaboración con la compañía de soluciones tecnológicas para viajes Amadeus, en el que han participado cerca de 900 personas en todo el mundo.

La investigación, que según Amadeus es "la más ambiciosa llevada a cabo sobre este apartado concreto de la industria", pretende dimensionar "el mundo de la accesibilidad en el viaje", además de profundizar en las expectativas de los viajeros con necesidades especiales, ya sean personas con discapacidad o de avanzada edad.

El contenido del informe, presentado este martes, repasa "los condicionantes a los que se enfrentan a diario las personas con discapacidad" cuando han de emprender un trayecto. Además, según las estimaciones de Amadeus, la investigación afecta a más de 2.000 millones de personas en todo el mundo; una cifra que puede ascender, puesto que la compañía prevé que "en el año 2050 un quinto de la población mundial tendrá algún tipo de necesidad de accesibilidad".

El director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, señaló que "es clave que el sector privado y la industria remen a favor de la accesibilidad". Preguntado sobre la labor de los medios de comunicación a la hora de informar sobre discapacidad, Hernández destacó que "para mejorar la información al respecto de la accesibilidad el problema no es la financiación, sino la preparación y la concienciación". "El periodismo tiene mucho que aportar a esto, con una información que ayude y no estigmatice", indicó.

Respecto a las conclusiones del estudio, una de las más destacadas es que los viajeros se encuentran "ligeramente más satisfechos" con los niveles de accesibilidad en España que con los del resto del mundo; concretamente, la cuota de aceptación es de 6,34 puntos frente al promedio registrado en el entorno internacional, de 6,24. No ocurre lo mismo con los hoteles, cuya calificación está por detrás de los establecimientos internacionales.

A juicio de los viajeros, una de las principales barreras en España es la "ausencia de información sobre el nivel de accesibilidad de los destinos", así como las "inexactitudes en la información". En cuanto a la valoración de los medios de transporte, los peor valorados, según el informe, son los servicios de alquiler de coches, mientras que los trayectos en avión reciben una puntuación de apenas 5,23 puntos sobre 10.

(SERVIMEDIA)

03-OCT-17

ASJ/gja

PUBLICIDAD