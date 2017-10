330 43

Educación e industria tiran del empleo con 26.318 ocupados más en septiembre

Madrid, 3 oct (EFE).- El inicio del curso y la mayor actividad industrial y en construcción tiraron del empleo en septiembre, que cerró con 26.318 afiliados más que en agosto, hasta alcanzar los 18.336.161 ocupados, en la mejor evolución para este mes desde 2005.

Según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los empleos en educación (50.703 ocupados más), actividades administrativas (25.019), industria manufacturera (13.829) y construcción (4.969) compensaron las caídas de ocupación en los sectores más típicos del verano.

En el caso de la construcción, la cifra de este septiembre es la mejor para este mes de la última década, según ha destacado hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.

En el lado opuesto, la hostelería perdió en el noveno mes del año 42.146 afiliados frente a agosto; el comercio, 31.266, y las actividades sanitarias y servicios sociales, 16.838.

En cuanto al régimen agrario, incorporó 23.835 afiliados medios más, hasta situarse en 750.999 personas, mientras que el sistema especial de empleados del hogar descendió en 2.675 hasta los 419.438 ocupados.

Por su parte, los autónomos sumaron 3.216.272 personas, tras crecer en 3.132 en el mes, lo que contrasta con los 142 que se sumaron en el mismo mes de 2016.

En total, septiembre terminó con esos 18.336.161 ocupados, 624.141 afiliados más que en el mismo mes de 2016.

En ambos casos -la comparativa mensual con agosto y la interanual con septiembre de 2016- Empleo ha destacado que se trata del mayor aumento para este mes desde 2005, año condicionado por la regularización extraordinaria de inmigrantes.

El dato desestacionalizado eleva el alza de septiembre a 56.400 ocupados.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha destacado hoy que esos datos muestran la fortaleza del mercado y que el empleo es un "exponente" y un "elemento de cohesión" de la unidad de España.

En cuanto a las cifras de paro, el número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aumentó en septiembre en 27.858 personas dejando la cifra total de desempleados inscritos en 3.410.182.

Por sectores, el desempleo se redujo en la construcción (9.667 menos), la agricultura (4.838 menos) y la industria (3.622 menos),; mientras que el incremento se centró exclusivamente en los servicios (29.601 más) y entre el colectivo sin empleo anterior (16.384 más).

En cuanto a los contratos registrados en septiembre alcanzaron los 1.993.267, lo que representa un incremento de 86.267 respecto a agosto.

Del total de contratos, 192.690 fueron indefinidos (77.308 más) y 1.800.577 temporales (379.559 más).

Tanto CCOO como UGT han criticado la subida del paro y la "precariedad" del empleo que se crea.

Así, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado hoy que la creación de empleo en España es "netamente insuficiente" ante la dimensión del problema de desempleo, mientras que desde UGT han mostrado su preocupación ante dos meses consecutivos de aumento del número de parados.

UGT ha subrayado también que el empleo que se crea no es de calidad -solo el 5,25 % de los contratos registrados son indefinidos y a tiempo completo- y que las prestaciones por desempleo no son suficientes con una tasa de cobertura que no protege al 40 % de los desempleados registrados.

Por su parte, CSIF ha criticado que los datos de septiembre muestran un "abuso" de la interinidad así como "el carácter estacional" y la "precariedad" de los nuevos contratos de trabajo.

Desde la CEOE han confiado en que el avance de la recuperación del empleo continúe consolidándose en otoño y que "no se vea afectada por situaciones de incertidumbre".

Por su parte, la patronal de agencias de empleo Asempleo ha valorado los datos y señalado hoy que no ve "descabellado" que el año termine con unos 600.000 afiliados más y unos 300.000 parados registrados menos.

"El mercado laboral levantó cabeza en septiembre con una afiliación y un paro registrado que se comportaron mejor de lo esperado", ha valorado el BBVA.

