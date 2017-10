330 43

Paro. el círculo de empresarios afirma que la crisis catalana tendrá un “impacto muy serio” en el crecimiento y el empleo

3/10/2017 - 13:12

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, señaló este martes que la crisis política en Cataluña tendrá un "impacto muy serio" en el crecimiento económico y en la creación de empleo.

En una entrevista concedida a Servimedia, el presidente del Círculo se pronunciaba así sobre los últimos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social, y apuntaba que "la economía española estaba creciendo francamente bien, todos estábamos previendo que íbamos a terminar" el año con un alza del PIB del 3,1% o 3,2% y un aumento del empleo en torno a 500.000.

"No cabe ninguna duda que la economía iba bastante bien y la generación de empleo, que es nuestro principal problema económico y social", señaló, aunque agregó que los acontecimientos en Cataluña, que ya estaban teniendo consecuencias en la "ralentización" del crecimiento, "va a tener un impacto muy serio".

En todo caso, reconoció que la economía española lleva una "inercia" y "no va a haber un parón brutal", aunque sí expuso que "no hay escenario malo que no pueda empeorar". "Todo puede empeorar, sin duda, pero la economía española ha tenido un enorme dinamismo", agregó el responsable del Círculo de Empresarios.

