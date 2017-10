330 43

González (BBVA) pide subir los sueldos del sector público para reforzar las instituciones

3/10/2017 - 11:46

El presidente de BBVA, Francisco González, ha propuesto este martes acercar los salarios del sector público a los del sector privado con el objetivo de y reforzar las instituciones y atraer hacia ellas a lo "mejor del país".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

En concreto, durante su participación en la Cumbre Española de la Confianza, el presidente de BBVA ha planteado que los trabajadores del sector público cobren dos tercios de lo que podrían percibir en el sector privado.

"Es muy importante que reformemos las instituciones, las personas que las llevan tienen que tener un aliciente para estar ahí; aparte del aliciente del servicio público debemos darles un mínimo vital para que puedan desarrollar su vida personal y familiar", ha expresado González

En esta línea, el máximo dirigente del banco vasco ha incidido en que no se puede pedir a una persona "que aspira a la excelencia" que trabaje en el sector público por una décima parte de lo que ganaría en el sector privado. "¿Por qué no atraemos a la Administración Pública a gente excelente?", ha espetado González, que pide "no quedarse en la mediocridad".

En la receta de González para incrementar la competitividad de España también se encuentra erradicar la corrupción e impulsar la educación ante el reto digital que se avecina, "el mayor desafío de los últimos años".

De hecho, para el presidente del BBVA la educación es "lo más importante" para ser competitivo en un nuevo entorno. "No se trata de salvar puestos de trabajo, hay que salvar a las personas", ha apuntado González, que ha subrayado que existe un millon de vacantes en el sector de la ciberseguridad y falta personal preparado para cubrirlas.

Ante el nuevo reto digital, González ha espetado que "se están repartiendo las cartas del juego" y cree que "la partida todavía no está decidida". "Desde el punto de vista económico, el mundo va a ser mucho más rico, va a haber mucha riqueza para todos y España tiene que participar", ha concluido.

