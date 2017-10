330 43

Telefónica presenta en ‘iot solutions world congress’ sus soluciones en internet de las cosas

3/10/2017 - 11:27

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

TELEFONICA (TEF.MC )presentó este martes en el 'IoT Solutions World Congress', que se celebra en la Fira de Barcelona del 3 al 5 de octubre, sus novedades en cuanto a soluciones IoT (Internet de las Cosas) para empresas, orientadas a consolidar la trasformación digital en los distintos ámbitos de actividad.

Las soluciones del estand giran en torno a tres pilares: Best Connectivity, donde se presentan las mejores soluciones para gestionar la conectividad y así responder a necesidades básicas de conexión de dispositivos; Best Experiences and Data, con ejemplos de aplicación de IoT en retail, en movilidad y en energía junto con funcionalidades de big data analytics, y New Connectivity Applications, Taking things further, donde se pueden ver los últimos avances en servicios inteligentes y en redes 5G y LTE.

Como ejemplo práctico 'in situ' en el estand, Telefónica muestra las posibilidades que ofrece Smart Energy, enfocada en la eficiencia energética y en la analítica predictiva, y los beneficios para el usuario gracias a un analizador de red instalado en el cuadro eléctrico para monitorizar en tiempo real el consumo eléctrico del estand.

Esta solución permite entender picos de consumo, monitorizar las horas de mayor consumo eléctrico y mostrar la tarifa eléctrica y la factura esperada en base a ese consumo. Además, el control y regulación del circuito de iluminación facilita controlar la intensidad de la luz en los elementos elegidos con el fin de ajustar el consumo sin reducir el confort. Esto mismo se puede aplicar a la climatización.

Además, Telefónica expone un vehículo industrial de guiado automático (EasyBot), concebido para el sector de la automoción; una demo que muestra la conectividad 5G y edge computing aplicada a robots industriales, capaces de mantener una bola en equilibrio mediante la comunicación en tiempo real entre sus brazos y una cámara conectada con ambos, y una mochila con una unidad móvil para generar una zona con cobertura red LTE privada a la cual se pueden conectar todo tipo de dispositivos como, por ejemplo, un dron capaz de asistir en situaciones de emergencia.

El responsable de la Unidad Global de IoT en Telefónica, Vicente Muñoz, destacó que el IoT "es una revolución, con unas posibilidades infinitas".

(SERVIMEDIA)

03-OCT-17

DSB/caa

PUBLICIDAD