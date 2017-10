330 43

UGT muestra su preocupación ante la subida del paro dos meses consecutivos y alerta de la precariedad

3/10/2017 - 11:23

UGT ha mostrado este martes su preocupación ante dos meses consecutivos de aumento del número de parados registrados, y ha indicado que el aumento de la afiliación en septiembre se explica, sobre todo, por el incremento de ocupados en educación ante el inicio del curso escolar y por el reinicio de la actividad manufacturera tras el verano.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el sindicato señaló que persisten "altos niveles de paro y de desprotección", que el empleo que se crea no es de calidad (solo el 5,25% de los contratos registrados son indefinidos y a tiempo completo) y que las prestaciones por desempleo no son suficientes (la tasa de cobertura no protege al 40% de los desempleados registrados).

"Sigue produciéndose un abuso injustificado de la contratación temporal y a tiempo parcial involuntaria; aspectos que, junto a la moderación salarial, están conduciendo a la economía y la sociedad hacia un modelo de desarrollo desequilibrado", denunció el sindicato, tras afirmar que con empleos y salarios "indignos" no se pueden tener pensiones "decentes".

Por ello, aseguró que la mejora de la calidad en el empleo y de las rentas del trabajo, en este contexto, es "fundamental" para consolidar un proceso de crecimiento económico para todos. "No es un problema solo del presente, sino también del futuro. Con este modelo laboral, estamos creando unas bases débiles que nos van a llevar a una nueva crisis y a una sociedad más pobre en el futuro", subrayó.

