Báñez ultima un plan de choque para que 800.000 jóvenes logren trabajo

Plan de choque:



1) Deroga la LOGSE. Que los estudiantes vuelvan a estudiar y vuelvan a recibir formación moral, entre ellas, la importancia del esfuerzo y el sacrificio para conseguir cualquier cosa.



2) Deroga el salario mínimo. Los jovenzuelos actuales saben menos que cualquier analfabeto de hace cuarenta años. Peor, consideran una esclavitud trabajar. ¿Quién quiere contratar eso? Necesitan trabajar para aprender (tanto conocimientos como que el trabajo es sacrificio) pero nadie los va a contratar porque no está dispuesto a perder dinero con ellos pagando más de lo que producen (que en su caso es casi nada). Con la experiencia, cambio de actitud y conocimiento ya recibirán mayor salario y en breve cobrarán muy por encima de lo que cobran ahora mismo.



3) Liberaliza el despido de los jovenzuelos. La mayoría no está dispuestos a trabajar. Y quién no quiere trabajar debe irse de la empresa rápido. Así se puede animar la contratación de jóvenes si uno tiene la garantía de que si sale podemita lo puedes largar en el acto en lugar de hacer del trabajo un sitio putrefacto con sus quejas y lloros.