Bitcoin, Bitcoin Cash o la democracia de las criptomonedas

leyendo todo por encima.



1- me lo imaginaba, por aqui un iluminado dijo que el bitcoin solo habra 21 millones de ellos, y aun no ha llegado y ya hay empresarios que hablan de subir el tope ocn otro algoritmo presionando a los programadores.............. total, como los fiat, crear dinero sin parar.



2- el botcoin no es guardar valor, valor de que ? de un numero ?? quereis valor ? comprar una tienda y poneros a vender pizzas, eso es una valor y activo tangible, los hornos y esas cosas..., lo msimo que cualquier otro negocio sobretodo defensivo..., el bitcoin es precio, y el precio reside en la oferta y demanda,



un saludo.