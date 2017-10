Los disturbios del 1-O amenazan la economía española y catalana

Este verano he estado en EEUU costa este me preguntó un norteamericano,que que pasaba con Catalunya y yo le dije "imagínese que un estado el,gobernador dice que tiene apoyo popular y declara la independecia de uno de los estados que ocurriria".Lo que ocurriría dice es que acto seguido al día siguiente estaría en la carcel sin más dilación y yo le expliqué que en mi país no eso no ocurre.Los políticos defienden su negocio cada uno el suyo de los,133 políticos profesionales del parlament ninguno estaba en los tumultos el,que envía no va y todo eso pasa por qué alguien no tomo la medida que tomaría cualquier país en el,que se salta la constitución.