Cataluña. garamendi (cepyme) descarta una fractura en ceoe por el posicionamiento ante el conflicto

1/10/2017 - 11:30

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) descartó una fractura en el seno de la patronal CEOE por el posicionamiento ante el conflicto soberanista.

En una entrevista concedida a Servimedia, el responsable de Cepyme se pronunció de esta manera después de que algunas voces de CEOE mostraran una opinión distinta a la de la patronal sobre el conflicto en Cataluña.

Garamendi aseguró que "nosotros admitiremos perfectamente las opiniones de todo el mundo pero eso no quita que tomemos las decisiones de forma conjunta, consensuada, o mayoritaria". "A mí el debate nunca me ha preocupado y el debate en muchos casos no es malo", manifestó.

No obstante, quiso incidir en "que nadie dude que tanto CEOE como Cepyme tendrán una sola voz y será la de los empresarios en su conjunto" y "si alguno no está de acuerdo, será un problema suyo, no nuestro".

