Boris Johnson apuesta por una transición de dos años tras la declaración del 'Brexit' "y ni un segundo más"

Egocéntrico, creído, ignorante, …, pollos como este son lo que lideran un rebaño aborregado… que Dios salve a la Reina. Con la que les está cayendo, todos los indicadores económicos, buena parte de los economistas de dentro y fuera de UK, empresarios, etc., apuntan a que el Brexit es una desgracia y este tipo sigue con la milonga de hace un año. No tienen ni idea de cómo salir de este lio y se permiten decir con la típica prepotencia británica (irlandeses y escoceses la conocen muy bien) que habrá dos años de prórroga y ni un segundo más. No se da cuenta este tipo que los que decidirán si hay prórroga o no es a los que con tanta chulería les envía el mensaje ¿? A ver si te enteras de una vez Boris, este tema de los plazos ya no depende de ti, si finaliza el plazo y no te has adaptado al cambio, estarás muy jodido majete, así que a ver cómo le vendes tanta chulería a la parroquia cuando vayan venciendo los plazos.