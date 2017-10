330 43

La JUR admite que tuvo la "suerte" de que Santander pudiese comprar Banco Popular

29/09/2017 - 13:18

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, ha asegurado este viernes que la resolución de Banco Popular fue un "logro" pero ha reconocido que tuvo "hasta cierto punto mucha suerte" porque hubo un comprador, Banco Santander, con la "voluntad y capacidad" de adquirir su cartera.

BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)

"Tuvimos hasta cierto punto mucha suerte mucha suerte porque era una situación en la que había un proceso en marcha y había alguien con la voluntad y capaz de adquirir la cartera con una aplicación perfecta de nuestras normas", ha expresado durante la conferencia anual del organismo que preside.

König ha defendido en todo caso que la resolución del POPULAR (POP.MC )fue un "logro" que demostró que el marco de resolución puesto en marcha por el bloque comunitario "funciona". "Claramente lo que pudimos ver fue que un banco que estaba quebrando pudo ser resuelto con las herramientas que teníamos", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que se hizo sin que provocase ningún efecto negativo en la estabilidad financiera ni en otras entidades, así como sin que tuviera impacto para los contribuyentes españoles ni para el Estado.

Además, la presidenta de la JUR ha pedido para futuros casos que las resoluciones de entidades bancarias tengan lugar si es necesario durante el fin de semana, como está pensado en la normativa comunitaria, y no durante la noche de un martes a un miércoles, como ocurrió en el caso de Banco Popular.

La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniele Nouy, ha salido al paso de esta solicitud y no ha podido prometer a König que la del Popular vava a ser la última resolución que la JUR tiene que ejecutar una resolución durante la semana.

"Cuando los bancos están en un punto en el que no hay otra solución, que no va a ser capaz de pagar sus deudas cuando debe, cuando se tiene que tomar la decisión desafortunadamente no elegimos el día. Puede ser un viernes, puede ser un lunes. No puedo prometer a Elke que es la última vez que tiene que hacerlo durante la semana", ha expuesto.

Nouy ha apuntado que "la única forma de evitar esto" es establecer una "moratoria" para "congelar la situación hasta el fin de semana", un periodo que "normalmente es muy corto", con el objetivo de asegurar que ningún ahorrador o inversor recibe un trato mejor que el resto.

