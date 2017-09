Venezuela mantiene 526 empresas públicas que presentan pérdidas millonarias

el gobierno del PP, en su aguerrida campaña de recorte del gasto, dijo que iba a cerrar 29 (veintinueve) empresas públicas. Permítanme que les ponga aquí un listado de las empresas que componen el sector público en España (datos de 2009) y que suman en total 780:



- 213 empresas no financieras dependientes del Estado



- 267 empresas no financieras dependientes de las Comunidades Autónomas



- 269 empresas no financieras dependientes de los ayuntamientos



- 31 instituciones financieras publicas



A estas empresas habría que sumar los centenares (probablemente miles) de empresas a las que no se considera legalmente parte del "sector público empresarial" porque: 1) la participación pública en el capital es inferior al 50%, o bien 2) las ventas de la empresa no cubren el 50% de los gastos, por lo que no se la considera una empresa comercial. Por ejemplo, hay numerosísimos ayuntamientos que participan en diversas sociedades de promoción de todo tipo, que no están incluidas en este catálogo de "empresas públicas"