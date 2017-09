330 43

Economía/Empresas.- Las constructoras instan a poner ya peaje en las autovías para costear su mantenimiento

br /> MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras han instado al Gobierno a plantear "sin más demora" el cobro de un peaje por circular por la red de 14.000 kilómetros de autovías españolas, con el fin de que sus usuarios aporten los recursos para su mantenimiento en vez de costearlo a cargo de las arcas públicas.

"Tarificar esta red supondría una considerable fuente de ingresos públicos que permitiría mantener toda la red de carreteras e incluso atender a otras necesidades", aseguró el presidente de Seopan, Julián Nuñez, en el Congreso.

Según sus cálculos, para recaudar el importe necesario para mantener las autovías sólo habría que poner un peaje de 10 céntimos de euros por kilómetro, "menos de la mitad de lo que los camiones pagan hoy en las autopistas".

"No puede rehuirse ni demorarse por más tiempo este debate, hay que replantearse la carga que los ciudadanos soportan por las infraestructuras y avanzar hacia un modelo más sostenible, solidario, justo y equitativo", reclamó en el Congreso.

Por ello, anunció que Seopan ha encargado a una firma independiente un "estudio detallado" del "impacto" que tendría en España la articulación de peajes en la red de autovías, así como los ingresos que generaría y sus retornos fiscales para las arcas públicas.

Núñez puso como ejemplo el coste de 400 millones de euros anuales que, según sus cálculos, supondrá para el Estado hacerse cargo y mantener las cuatro autopistas de peaje cuyo plazo de concesión vence en los próximos años, en caso de que en esa fecha se suprima su peaje.

Se trata de la AP-1 Burgos-Armiñón, de la AP-7 Tarragona-Alicante, de la AP-4 Sevilla-Cádiz, dos tramos de la AP-7 (La Jonquera-Barcelona) y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

LIMITACIONES DEL PLAN DE CARRETERAS.

En la misma línea, el presidente de la patronal constructora considera que el sistema de financiación del Plan de Carreteras de 5.000 millones de euros anunciado por el Ministerio de Fomento plantea "limitaciones".

El plan se acometerá mediante el sistema de pago por disponibilidad, un modelo por el que las constructoras adelantan la inversión en la carretera que luego la recuperan una vez la vía se ponga en servicio, cobrando un pago anual de la Administración ligado a su correcto mantenimiento.

Para Seopan, este sistema, "si bien extiende a lo largo del tiempo el coste de las carreteras y su mantenimiento, no deja de cargarlo en último término al Presupuesto público y, por tanto, sujeto al techo de gasto que se fije para cada año".

"NO HAY NADA GRATIS".

El presidente de las constructoras y concesionarias reconoce que hay "mucha presión de los que piden que todo sea gratis". "Pero no hay nada gratis, se trata de decidir quién lo paga", apuntó. "Y los impuestos dan para lo que dan, y si queremos más servicios e infraestructuras los beneficiarios directos de las mismas deben ayudar a sufragarlos", advirtió.

"Hasta ahora el coste de construir y mantener infraestructuras se ha cargado al presupuesto público, que se nutre de los impuestos que pagamos todos", remarcó el presidente de Seopan. "Es preciso preguntarse si nos lo podemos permitir, si es justo quitar el importe para ello del Presupuesto público y que, mientras tanto, los usuarios circulen gratis", añadió.

"En el caso de las carreteras, se paga por los que las usan y los que no, los que tienen coche y los que no lo tienen, tanto por los pensionistas como por los grupos de distribución, hacemos lo contrario que países europeos de nuestro entorno, con mayores ingresos per cápita, en los que los conductores españoles tienen que pagar por circular por sus carreteras, mientras ellos circulan gratis por las nuestras", remarcó.

Así, puso el ejemplo de países europeos, como Alemania, que cobra peaje a los camiones que circulan por sus autovías, con el que obtiene 4.500 millones de euros al año, o Francia, que cobra a todos los vehículos y recauda unos 9.500 millones.

