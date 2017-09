330 43

El Gobierno no descarta presentar los PGE "en dos, tres semanas", acelerar en las Cortes y evitar la prórroga

28/09/2017 - 16:24

El Gobierno no descarta presentar "en dos o tres semanas" un proyecto de Presupuestos Generales para 2018 y acelerar su tramitación en el Congreso y el Senado para con idea de que se no sea preciso prorrogar las cuentas de 2017 por no llegar a tiempo al 31 de diciembre.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Según han informado este jueves fuentes de Moncloa, aunque el proyecto presupuestario de 2018 ya no se vaya a presentar en las Cortes antes del 30 de septiembre, como anunció este martes el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, sigue habiendo "una posibilidad real" de que el Consejo de Ministros los apruebe en dos o tres semanas, si logra acuerdos.

La propia Constitución, en su artículo 134.3, mandata al Ejecutivo a llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos al menos tres meses antes de la extinción de las cuentas anteriores, lo que ya se ha incumplido, pero la prórroga no se produce hasta el 31 de diciembre, según figura en el artículo siguiente: "Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".

Montoro anunció que el Gobierno descartaba aprobar los Presupuestos esta semana porque su intención es contar con un acuerdo político suficiente para garantizar la aprobación de las cuentas, así como otro acuerdo los agentes sociales, en el marco de la negociación que mantiene en estos momentos con los sindicatos para fijar, entre otras cuestiones, una revalorización de los sueldos de los empleados públicos.

EXPRIMIR LA AGENDA PARLAMENTARIA

Para sacar adelante las cuentas, el Gobierno espera repetir el acuerdo alcanzado este mismo año para aprobar los Presupuestos de 2017. Sin embargo, a pesar de haber conseguido el apoyo de Ciudadanos, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aún no cuenta con el compromiso del PNV para respaldar las cuentas en el Congreso.

Desde el PP sostienen que el diálogo con los nacionalistas vascos está abierto, mientras que en el PNV niegan que hayan mantenido conversaciones referidas a los Presupuestos. De hecho, descartan dicho diálogo ante la preocupación con la que, sostienen, observan la actuación del Gobierno para evitar el referéndum de independencia convocado en Cataluña para este domingo 1 de octubre.

En Moncloa confían en que, tras el 1-O, la negociación de los Presupuestos pueda retomarse con normalidad y que, en dos o tres semanas, haya mimbres suficientes para presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales. A partir de ahí habría que comprimir la tramitación parlamentaria y aprovechar las semanas en las que habitualmente no hay sesiones plenarias en el Congreso y en el Senado para poder aprobar las cuentas antes del día 31 y así evitar la prórroga.

