De la serna garantiza “contundencia” con ryanair por las cancelaciones pero recuerda que la multa máxima es de 4,5 millones

28/09/2017 - 13:59

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, garantizó este jueves que el Gobierno "va a actuar con absoluta contundencia" ante las cancelaciones de vuelos de Ryanair, aunque recordó que la multa máxima es de 4,5 millones de euros.

En declaraciones a los periodistas en el marco de un acto celebrado en Irún, el ministro señaló que "no podemos poner ninguna multa coercitiva que no permita la ley" y que "no se trata de que cada uno pueda poner la multa que le dé la gana".

"Hay que atenerse a que hay en la ley", subrayó De la Serna, quien agregó que "no soy yo al que le corresponde fijar la cuantía".

El responsable de Fomento explicó que se ha trasladado a Ryanair la notificación del expediente y que cuando se cumpla el plazo de alegaciones, "seremos ágiles y rápidos en sancionar a la compañía". Según el ministro, las cancelaciones "son graves en la medida que ha afectado a miles de personas".

Por otra parte, recordó que la aerolínea no puede cobrar comisión por el gasto de gestión que supone la cancelación, algo que señaló "se estaba produciendo para nuestro asombro".

