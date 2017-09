Guindos insiste en dialogar sobre un nuevo sistema de financiación autonómica para Cataluña

En la encuesta, ¿por qué no preguntar por una cuarta opción?



- No, y habría que eliminar el concierto vasco y el cupo navarro.



No se puede contestar a una encuesta TRAMPA como la que nos propone elEconomista, porque:



1) Votar la 1ª opción es el fin de España ya que es funcionar economicamente como países independientes. Y para eso, vayamos un paso más allá y que haya independencia política para todas las CCAA



2) Votar la 2ª opción es legalizar el privilegio para otro grupo de señoritos o nobles contra el perjuicio de las otras 14 CCAA



3) Votar la 3ª opción es antener el sistema de privilegios feudal actual que sólo beneficia a Euskadi y Navarra contra el perjuicio de las otras 15 CCAA



La opción JUSTA es la 4ª ya que estaríamos ante una España igualitaria. Pero ésto no interesa a las élites supremacistas, ni a los políticos cobardes (que hicieron “un pan como unas hostias” en la Transición).