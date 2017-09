330 43

H&M gana un 4% menos en los nueve primeros meses de su ejercicio, hasta 1.274 millones

28/09/2017 - 11:12

La cadena textil sueca Hennes & Mauritz (H&M) obtuvo un beneficio neto atribuido de 12.191 millones de coronas suecas (1.274 millones de euros) en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, que transcurrió entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, lo que representa un retroceso del 4,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía escandinava atribuyó la caída de sus ganancias al mal comportamiento del tercer trimestre, al aumento de gastos de comercialización para mejorar la posición del inventario que se encontraba en niveles muy elevados y a un periodo de rebajas agresivas.

La facturación de H&M entre diciembre de 2016 y agosto de 2017 ascendió a un total de 80.161 millones de coronas suecas (8.369 millones de euros), un 5,3% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente.

Respecto al tercer trimestre del ejercicio, el beneficio neto atribuido de H&M se situó en 3.837 millones de coronas suecas (400,6 millones de euros), lo que implica un retroceso de las ganancias de hasta un 20,4% respecto al periodo equivalente de un año antes.

Las ventas, por su parte, cayeron un 0,46% en el tercer trimestre de su año fiscal, hasta 26.350 millones de coronas suecas (2.751 millones de euros).

H&M contaba a 31 de agosto con un total de 4.553 tiendas en todo el mundo después de haber llevado a cabo 76 aperturas (5 en España) y cerrado 21 establecimientos. En España se localizaban hasta esa fecha 174 tiendas, donde la compañía sueca facturó en el tercer trimestre 2.265 millones de coronas suecas (236,4 millones de euros), un 4,66% más que un año antes.

"El sector minorista de moda está creciendo, pero a la vez se encuentra en un periodo de transición debido a la digitalización del modelo de negocio", declaró Karl-Johan Persson, consejero delegado de H&M. De hecho, apuntó que la mayor proporción de ventas se realizan ya on line.

En este sentido, el ejecutivo indicó que el marco competitivo está siendo rediseñado, con la entrada de nuevos jugadores, así como con un cambio en el comportamiento y expectativas de los clientes. "Sin embargo, las crecientes ventas on line no compensaron completamente la reducción de los ingresos en las tiendas, por lo que nuestros resultados no han estado en línea con los objetivos", explicó.

Por otro lado, H&M tiene previsto expandir su negocio digital, que actualmente está disponible en 43 países. Además, la cadena textil prevé abrir un total de 475 tiendas físicas (385 tiendas netas debido al cierre de 90 establecimientos) en todo el ejercicio, centrándose principalmente en los mercados emergentes como India, y con la entrada en Uruguay y Ucrania.

Además de los mercados emergentes, prevé abrir tiendas en Munich, en Estocolmo y en Ámsterdam, y aproximadamente 70 establecimientos estarán bajo las enseñas Cos, & Other Stories, Monki, Weekday y Arket.

H&M Home mantendrá su ritmo de expansión con la suma de unos 60 nuevos establecimientos en el ejercicio. Asimismo, la compañía tiene previsto inaugurar en 2018 sus primeras tiendas independientes de H&M Home.

Paralelamente al plan de expansión, H&M tiene como objetivo la optimización de si portafolio de tiendas, particularmente en aquellos mercados que no funcionaron suficientemente bien. Esta optimización está siendo llevada a cabo a través de la reconstrucción, reubicación, ajuste de espacio en tiendas y cierre de establecimientos.

