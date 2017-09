Los empleos de la recuperación: peor remunerados, ligados al turismo e igual de poco productivos

Al becario:



1) El sector turístico no destaca precisamente por su poca productividad. La productividad española en ese sector es la envidia a nivel mundial. Muy pocas cadenas hoteleras tienen la productividad que caracteriza a las empresas españolas.



2) En un proceso de destrucción de empleo (es decir una crisis) tienes dos alternativas, o bajas salarios (y subes así productividad) o despides gente (y también subes así productividad). La diferencia entre las dos alternativas es que en la primera mantienes a todo el mundo ocupado y en la segunda despides a los menos productivos (salvo en España en que despides a los más nuevos porque la legislación de despido española es la más dura y cara de la OCDE en materia de despidos, así que no se guía uno tanto por justicia [despedir al menos productivo] sino por coste [despedir al más barato]). ¿Qué es lo que ha pasado en España? Pues como no se pueden bajar salarios ni despedir a los menos productivos, se ha despedido a los más nuevos y se ha obligado a los antiguos a hacer más horas.



3) Durante la crisis al podemita Partido Popular no se le ha ocurrido otra cosa más que establecer un infierno fiscal y social para las empresas, de tal manera que a pesar de obtener menos ingresos había que pagar más Seguridad Social y más impuestos. Como resultado tampoco puede subir la productividad porque han aumentado los costes. No los directamente retributivos, sino los que no ve el trabajador (carga social) y los fiscales.



4) Y para rizar el rizo, el marxista Partido Popular ha dictado la mayor subida del salario mínimo de la historia (con la colaboración de los leninistas PSOE, Cs y Podemos) con lo que no se ha podido dar empleo al sector menos productivo de la sociedad, que a la larga es el que puede aumentar la productividad aprendiendo a trabajar en la empresa y aumentando su rendimiento. Como no pueden entrar a trabajar (los políticos se lo han prohibido estableciendo un salario mínimo prohibitivo) no pueden aumentar la productividad.