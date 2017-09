Trump presenta su 'revolución fiscal': reduce el IRPF a tres tramos y baja Sociedades al 20%

SPANISH IS DIFFERENT....



Aquí, nuestros políticos, aseveran que van a subirlos, para que les voten...ejemplo: Pedro Sanchez, y....oigan, se lo "compran"...y le votarán, en España, si quiere usted ser candidato, tiene que tener presente lo siguiente: USE LA DEMAGOGIA... me explico, usted como político candidato, tiene que prometer, por activa y por pasiva, que va a subir los impuestos a los "ricos", con eso simplemente ya tiene usted ganado los "cielos poltroneros".... sigue usted prometiendo mas gasto social, por supuesto...¿que quien lo pagará?....los ricos, nada de controlar gastos públicos, que eso es cosa de "fachas", se prometen gastos quimericos, ( rentas vitalicias...etc) totalmente subvencionados por el estado del bienestar... Una vez que usted consiga la ansiada poltrona, y como una cosa es predicar, y otra bien distinta dar trigo, usted sube los impuestos, a los ricos, a los medianos, y a los pobres, de los servicios prometidos, ni se acuerde usted, es mas... empeorarán, lógico, si se tiene en cuenta que los capitales "cambian de aires".... Las empresas despiden, con lo que aumenta ese gasto social, mas descapitalización, menos ingresos por impuestos....mas miseria, así que tendrá...usted apoltronado que volver a subir los impuestos, creando un circulo vicioso...( Grecia)



Observen ustedes, que los Países con menos carga impositiva, y mas facilidad de creación de empresa, son a su vez, los que menos paro y miseria tienen.



Hay que atraer los capitales, no ahuyentarlos, y para eso...hay que hacer lo que quiere nuestro querido Donald.



P.D. Ah! Por cierto el Impuesto de Sucesiones, ya está abolido en una gran parte de Estados, de USA... Trump, lo propone a nivel Estatal...



Ah! por cierto, el impuesto sobre el consumo en USA, o sea nuestro IVA, es de un rango según estado de un 5 a un 10 %...



Ustedes mismos....