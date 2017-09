330 43

Economía.- De Guindos niega que la situación en Cataluña afecte a los mercados financieros

br /> MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha negado que la situación de Cataluña haya afectado a los mercados financieros y ha valorado que la prima de riesgo se estaba reduciendo "bastante" este miércoles.

"Desde el punto de vista del mercado financiero no hay ningún impacto", ha señalado el responsable económico en declaraciones a los medios previas a su intervención en el VIII Encuentro Financiero organizado por el diario 'Expansión' y KPMG, en las que ha negado que el tema catalán haya echado para atrás a algún inversor.

Para De Guindos, esta es una situación "de 'impasse'" que "se solventará". "Estoy convencido de que Cataluña va a seguir formando parte de España, Europa y la zona euro", ha indicado De Guindos, para quien la región "no va a tener que abandonar el euro en absoluto". "No me imagino una Cataluña fuera de Europa, de España y de la zona euro"; ha añadido.

El ministro, que viajará mañana a Barcelona para participar en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Alemania, ha insistido en que "la independencia de Cataluña no va a tener lugar, es un escenario que no se va a producir".

"Hay una situación de mayor incertidumbre, pero todo se va a resolver. El referéndum es ilegal, no va a tener consecuencias", ha dicho De Guindos, en cuya opinión "el respeto a la legalidad y la Constitución va a prevalecer". Para el ministro, la democracia tiene dos patas: votar y respetar las leyes que surgen de las elecciones.

Durante su intervención en el encuentro, el titular de la cartera económica ha apuntado que "el Gobierno va a defender la legalidad y el Estado de derecho", porque "es un pilar importantísimo de la democracia". "Sin respeto al Estado de derecho, al sin el 'rule of law' no existe la democracia", ha añadido.

