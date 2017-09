Los salarios de los contratos de entrada al mercado laboral son un 14% inferiores a los de 2008

La realidad es bastante más compleja que lo que se dice más arriba.



Son muchos los factores que han conducido a esta situación, pero el fundamental es la devaluación salarial del país en general.



España ha ido perdiendo competitividad a nivel mundial por varios motivos. Nuestra tecnología es de medio pelo, nuestras universidades están ancladas en el pasado, el peso del Estado es enorme y hay que mantenerlo a base de impuestos, la vivienda sigue siendo cara con relación a otros países con mayor renta que la nuestra, y todo esto detrae mucha liquidez del mercado.



El paro es enorme, y la ley de la oferta y la demanda empuja los salarios hacia abajo. Para qué pagar más si puedo pagar menos. Sería de tontos, sobre todo si tu competencia lo hace y tu no. Hay mil razones. ES LO QUE HAY, yo pasé por eso cuando me licencié y había un 50% de paro juvenil en el país vasco por aquel entonces, y ahora mis hijos están pasando por lo mismo . Lamentable, pero no sirve de mucho lamentarse.



Nos comen la tostada países como Korea, Taiwan, China, Canadá, Australia, República Checa, Reino Unido, Polonia, Marruecos o quien sea, cada uno en un sector. España es una Polonia con sol y con sueldos más altos, pero no una tecnología mejor. Las grandes empresas españolas están en manos de capital extranjero. Y además somos un país de corruptos. ¿Qué otra cosa se puede esperar?



Educación y formación, esa es la clave, y en eso no estamos nada bien. Somos un país de mediocres, y eso, en un mundo globalizado, nos lleva a donde estamos. Debemos preocuparnos en en mejorar nosotros y no quejarnos tanto de los demás, esto último no ayuda. Saludos.