330 43

Rivera pide al PSOE "visión de Estado" y facilitar los Presupuestos con su abstención

27/09/2017 - 11:20

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado al PSOE "visión de Estado" y que facilite la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con su abstención en el Congreso, dada la negativa del PNV a brindar su apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy por su rechazo a las actuaciones realizadas para frenar el referéndum de independencia convocado este 1 de octubre en Cataluña.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"En estos momentos hay que demostrar si uno es estadista o no, y si el señor Sánchez quiere realmente ser candidato a presidente del Gobierno, sería bueno que se sentara en la mesa para evitar que el PNV o Convergencia o ERC, que están dando un golpe a la democracia, se conviertan en los árbitros de la economía de España", ha manifestado.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, Rivera ha recordado que Ciudadanos ya se ha abstenido para aprobar presupuestos en comunidades como Extremadura o Asturias, gobernados por el PSOE, y que han aprobado incluso los de Andalucía.

"No cuesta tanto, es muy fácil. Es simplemente tener visión de Estado, sentarse a negociar y no ser sectarios y ponerle líneas rojas al resto de partidos", ha insistido el líder de la formación naranja, que ha dicho que "no puede ser que los Presupuestos nacionales de un país queden bloqueados por los que no creen en ese país".

En este sentido, ha expresado su deseo por que las medidas negociadas y comprometidas por el Gobierno en los Presupuestos "no se queden en un cajón por la irresponsabilidad del PSOE de no abstenerse porque tienen que salir adelante". "No está el país para pensar en escaños, ni en siglas, ni para pensar en tácticas políticas", ha subrayado.

PUBLICIDAD