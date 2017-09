La Seguridad Social necesitará otro préstamo de 13.000 millones en 2018

Cuando a un tonto se le señala la luna se queda mirando el dedo.



Lo mismo pasa con las pensiones. La gente todavía no quiere enterarse de que las pensiones sólo eran posibles en un entorno en el que las personas eran seres morales que se casaban, tenían hijos y trabajaban duro y los políticos no exterminaban a los inversores y empresarios y permitían crear empleo. Ya eso no existe, así que no puede haber pensiones.



Dejad de culpar a chorradas como el sueldo de los políticos, el coche del presidente o el gasto de otras partidas. Todo eso no es más que una migaja comparado con el gasto en pensiones. No se pueden pagar las pensiones porque no hay cotizantes. Es así de sencillos. ¿Que os apetece mirar el dedo? Pues mirarlo. Pero las pensiones van a seguir sin pagarse. Haber tenido hijos, haberlos educado como es debido y no como perros hedonistas y haber votado a políticos no totalitarios. Ahora ya es demasiado tarde.