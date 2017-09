330 43

El PSOE da por hecho que el retraso anunciado por Montoro supondrá la prórroga de los de 2017

26/09/2017 - 19:21

Garzón (IU) dice que aplazar el proyecto es un despropósito y cree que el Gobierno utiliza Cataluña como "excusa"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE da por hecho que el retraso anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado implicará inevitablemente la prórroga de los Presupuestos vigentes de 2017.

Según los cálculos manifestados a Europa Press por parte del portavoz de Presupuestos de los socialistas en el Congreso, Javier Lasarte, sólo en caso de que hubiera aprobado los Presupuestos de 2018 esta semana, tal y como le obliga la Constitución, las nuevas cuentas serían finalmente aprobadas en un Pleno celebrado la última semana de diciembre.

El retraso en la aprobación de las cuentas, que Lasarte cree que se extenderá a mediados o finales de octubre, hasta que la situación en Cataluña "se enfríe" y el PNV pueda asegurar su apoyo, implicará que las nuevas cuentas, en caso de que se aprueben, no concluirían su tramitación hasta bien entrado enero o febrero.

El artículo 134.3 de la Constitución dicta que el Gobierno deberá llevar al Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la extinción del presupuesto anterior. Sin embargo, Montoro ha asegurado ante los medios que no aprobará esta semana las cuentas.

"SI LOS LLEVA AL CONGRESO Y NO LOS SACA, VAMOS A ELECCIONES"

Lasarte encuadra esta decisión a la falta de garantías del Gobierno para sacar adelante las cuentas en el Congreso y cree que el ministro de Hacienda esperará a tener comprometido el apoyo del PNV a las nuevas cuentas. "Si no, no los saca, porque si lleva al Congreso unos Presupuestos y no los aprueba, vamos a elecciones", ha asegurado.

Esta situación es explicada por parte de Lasarte en la debilidad parlamentaria del PP, que sacó las cuentas de 2017 con el respaldo de Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Sin embargo, desde los nacionalistas vascos aseguran que no negocian con el Gobierno los Presupuestos de 2018, con vistas a lo que pueda suceder en Cataluña y el referéndum de independencia convocado para este domingo 1 de octubre.

De hecho, Lasarte entiende la "incertidumbre" que se vive en estos momentos en el día a día política, y que afecta a la propia dinámica parlamentaria, ya que recuerda que varias iniciativas propias se encuentran a la espera de saber si los diputados de Esquerra Republicana o el PDeCAT decidirán abandonar el Congreso de forma permanente. En ese caso, PP y Ciudadanos contarían con una mayoría suficiente en el Congreso.

"UNA EXCUSA", A JUICIO DE UNIDOS PODEMOS

Por parte de Unidos Podemos, el coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha calificado esta decisión del Ejecutivo, de retrasar la aprobación de las cuentas y prorrogar si hiciera falta los Presupuestos de 2017, como "un despropósito".

"Buscan una excusa para justificar su falta de capacidad política en Cataluña, lo que le lleva a una falta de capacidad para aprobar unos nuevos Presupuestos", ha dicho, en declaraciones a Europa Press.

Garzón cree que la prórroga, "o como mínimo retraso" es reflejo de esta incapacidad, por lo que cree que el Gobierno "echa balones fuera", y que su actitud hace que incluso partidos aliados en el Congreso, como el PNV, "no estén por la labor de apoyarles".

