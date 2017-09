El Banco de España aleja los fantasmas de burbuja en el mercado de la vivienda

¿El Banco de España no era el mismo que decía que no había burbuja en la década pasada?



Vamos a ver:



- Una de cada 4 viviendas se compra con el objetivo de invertir, no de vivir en ella. Teniendo en cuenta que la rentabilidad de comprar para arrendar se sitúa en un mísero 4% (hablamos de una inversión más insegura que los bonos basura y más ilíquida) ¿de verdad cree que no hay burbuja?



- Desde hace ya algún tiempo muere más gente de la que nace en España.



- Hay en determinadas poblaciones donde ahora mismo hay el mismo número de grúas que durante la burbuja. Y sin crecer población.



- Se están dando préstamos a tipo de interés fijo a 30 años al 2%. Es decir se vuelve a regalar el dinero.



¿Y eso no es burbuja? En un lustro de nuevo estamos hablando de la burbuja.