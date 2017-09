330 43

El gobierno tampoco aprobará los presupuestos esta semana

26/09/2017 - 17:56

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, reveló este martes en el Senado que el Gobierno tampoco va a aprobar el anteproyecto de ley de presupuestos esta semana, con lo que vuelve a retrasar este trámite.

Así se expresó Montoro en declaraciones a la prensa, en las que mostró su esperanza de poder aprobar las cuentas de 2018 la próxima semana. En todo caso, señaló que pese a estos retrasos aún es posible que la tramitación de los presupuestos permita que entren en vigor el 1 de enero de 2018.

"Estamos en minoría y tenemos que seguir trabajando hasta que tengamos apoyos", apuntó Montoro, quien añadió que "no siempre tienen que ser los mismos socios los que apoyen al Gobierno".

Además, aseguró que "a estas alturas estoy convencido de que con toda certeza va a haber presupuesto aunque no tenemos las fechas". Sin embargo, apuntó que si finalmente no los hubiera "no pasa nada ya que en todo caso habría presupuesto en España que sería el del 17", algo que, recordó, "ha ocurrido en varias ocasiones".

26-SEP-17

