El Gobierno aplaza la aprobación de los Presupuestos 2018 y deja en el aire prorrogar las cuentas

No se puede consentir que volvamos a ser rehenes de esta mafia. Van a pedir lo impensable para apoyar los presupuestos y no se puede ceder ahora. Me gustaría que el PSOE en un acto de patriotismo y de sentido de estado ayudara al gobierno en este difícil momento. Pero claro, el señor Sánchez está a lo suyo, pensando como llegar al sillón y le importa una mierda lo que le pase al país.



Ese es el gran problema de esta ruina de país, estamos a merced de los separatistas y de poltroneros. No es que me guste mucho Mariano pero si al frente de la oposición estuviera Felipe González esto no pasaría. Tenemos lo que tenemos, los va a volver a votar quien yo te diga.