Rajoy anula su viaje a la cumbre de la UE por la situación catalana y los PGE

Una fiesta RAJOY-COSPEDAL en EEUU.



3500 Millones de euros en 24 aviones de combate, y luego no hay dinero para trenes de cercanias, sanidad, carretera, etc.



Malversación dinero público !!!!



Donde estan los periodistas?



Este dinero es despilfarro total.



El dinero invertido en infrastructuras, sanidad o educacion, etc, no se pierde, regresa a la sociedad.