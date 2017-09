330 43

Cataluña. guindos: “no me imagino la creación de un banco central catalán para volver a la peseta”

26/09/2017 - 16:53

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó este martes que la independencia de Cataluña "no se va a producir" porque "sería ilegal", es una "posibilidad irracional" y "supondría un suicidio económico y financiero".

"No me imagino la creación de un banco central catalán para volver a la peseta", respondió el ministro al senador de ERC Joaquim Ayats, quien le preguntó acerca de las consideraciones del Gobierno sobre el impacto económico de la independencia de Cataluña.

Ayats señaló que De Guindos habla de los efectos negativos de la independencia en la economía de Cataluña sin "presentar ningún estudio" que lo sustente, y le pidió que diga la verdad.

El titular de Economía señaló que "Cataluña siempre ha formado parte de España" y "no se entiende" otra opción. "No tenga la más mínima duda de que el Gobierno no permitirá la independencia de Cataluña", agregó.

Además, señaló que no se imagina un arancel sobre más de dos tercios de la producción catalana, que las mercancías "tengan que pasar fronteras físicas", que la región quede fuera de euro, una contracción del crédito o la "reubicación" de las entidades financieras catalanas.

"Tampoco me puedo imaginar la creación de un banco central catalán para volver a la peseta, tensiones presupuestarias por la caída de los ingresos tributarios o una fuga de capitales", agregó.

En todo caso, el ministro quiso dejar claro al senador de ERC que "lo peor para Cataluña sería un Gobierno de ustedes sin el amparo del Gobierno de España y de la UE".

(SERVIMEDIA)

26-SEP-17

BPP/gja

PUBLICIDAD