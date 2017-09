Cinco consecuencias de la independencia de Cataluña para el comercio online

ramoncillo, no te lo crees ni tú, durante cuanto tiempo no podríais facturar porque no existe Cat. No podríais salir de vuestra preciada región ya que no contaríais con pasaporte legal. Etc.... O también queréis pasaporte ESPAÑOL. Y yo que quiero mucho a mi País, incluida Cataluña que es una región de España, no compraré nada de allí ni de multinacionales con domicilio social de allí.