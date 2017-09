330 43

El PP no cree que haya límite para llevar los PGE al Congreso: "No es necesario marcarse una fecha"

26/09/2017 - 14:47

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, no ha descartado que el Consejo de Ministros no apruebe esta semana el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que, según prevé la Constitución, el Gobierno debe llevar las cuentas al Congreso antes del 30 de septiembre: "No es necesario marcarse una fecha", ha zanjado.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Preguntado por los medios de comunicación en una rueda de prensa celebrada este martes en el Congreso, Hernando ha remitido al Gobierno para confirmar si está previsto la aprobación de los Presupuestos esta semana, pero sí que ha manifestado que "lo importante es que lleguen con acuerdo suficiente".

Un acuerdo que, ha recordado, debe de ser "político y social", ya que además del necesario respaldo parlamentario para sacar adelante las cuentas en la Cámara Baja, donde el PP se encuentra en minoría, el Ejecutivo también quiere alcanzar un acuerdo con los agentes sociales sobre, entre otras cuestiones, las condiciones laborales de los trabajadores del sector público.

"El objetivo es tenerlos aprobados antes del 31 de diciembre", ha dicho el portavoz de los 'populares', ya que, en ese caso, deberían prorrogarse las cuentas de este año, que ya fueron aprobadas fuera del plazo previsto ante la falta de un Gobierno en pleno ejercicio de sus funciones.

PUBLICIDAD