Unidos Podemos recurre al Supremo y acusa a Hacienda de intervenir Cataluña "por la puerta de atrás"

Jajaja...¡¡ Que patéticos son los bolivarianos!!!



Se apuntan a un entierro, si hiciese falta, la cuestión es "armar gresca"... todo contra el Estado, todo...contra el poder, todo...contra ellos mismos, pues no son conscientes, que el votante podemita, de Extremadura, Andalucia, Castilla la Mancha..etc.. no entiende que se apoye a un planteamiento de separatismo, que originalmente fue inventado por la gran burguesía, y los grandes patronos de la industria catalana, por una razón bien simple....los Impuestos de la Corona.



O sea...si se buscan planteamientos "progres" a este Golpe de Estado, no se puede estar mas equivocado.



Venga... a seguir perdiendo votos en toda España....porque en Cataluña tienen otras opciones particulares antisistema....



P.D. Así ha acabado Venezuela con estas "lumbreras" como asesores políticos.