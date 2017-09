330 43

González de frutos destaca que el sector asegurador ve el cambio tecnológico “como una oportunidad y no como una amenaza”

26/09/2017 - 10:48

La presidenta de la patronal aseguradora Unespa, Pilar González de Frutos, sostuvo este martes que el sector debe contemplar el cambio tecnológico "como una oportunidad y no como una amenaza" y destacó que "es la posición claramente dominante".

González de frutos hizo estas declaraciones en su intervención en la jornada 'Insurtech: el futuro de los seguros' organizada por Arag y la Fundación Pons, donde se mostró convencida de que "vienen tiempos extraordinarios para el seguro porque el siguiente salto tecnológico que ya estamos percibiendo nos va a traer de la mano un entorno inimaginable hace bien poco de conectividad entre el asegurador y la persona u objeto asegurado".

A este respecto, puso como ejemplo que actualmente no pocas aseguradoras de riesgos personales se comunican con sus clientes a través de pulseras de actividad que les aportan una información muy precisa sobre su estilo de vida.

En esta línea, añadió que "cambio quiere decir mejora, en el acceso del asegurador a información sobre el riesgo que asegura y a nadie se le escapa que un asegurador, cuanta más y mejor información tiene del riesgo que asegura, es mejor asegurador".

En cuanto a la posibilidad de que el salto tecnológico provoque que nuevos jugadores se incorporen al tablero de los seguros, afirmó que "este mercado es un campo abierto".

"Aquí no hay valla ni cancela y no se le cierra el paso a nadie", prosiguió la presidenta de Unespa, que aseguró que "en el seguro español nunca le hemos puesto puerta ni a las entidades extranjeras, ni a las que comercializaban mediante sistemas hasta entonces no existentes, ni siquiera a quienes quieren vender en nuestro mercado sin siquiera establecerse en él".

"Eso sí, hoy, como hace siglo y medio, el mensaje adjunto es el mismo: aquí puede entrar cualquiera. Pero ese cualquiera tiene que ser consciente de que el seguro tiene sus reglas. Unas reglas que se han desarrollado en beneficio de los clientes, no desde luego de las aseguradoras, y que son, en muchos aspectos, extraordinariamente exigentes", concluyó.

