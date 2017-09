El gasto en pensiones crece un 3% en septiembre, hasta la cifra récord de 8.807 millones

La pensión media de jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.066,86 euros mensuales.



Esto es el GRAN ENGAÑO.



De las más de 9,5 millones pensiones contributivas existentes en septiembre,



--Una de cada cuatro (el 25,5%), esto es mas de 2,4 millones.



-- Significa que 2.400.000 pensiones reciben complemento a mínimos



-- 7.100.000 de pensiones, corresponden a



-- De ellas, el 44,3%= 4.208.500 son pensiones de jubilación,







De estos 4.208.500 pensiones. ¿Cuántos se han JUBILADO A LOS 65 años? Si se han jubilado antes ¿A cuantos les han quitado 8% / año por JUBILACION ANTICIPADA?



Con estos NUMEROS PODRIAMOS ACERCARNOS A VER LOS PREJUBILADOS, que son los que estan cobrando mas de lo que han pagado y las MAXIMAS.



¿Les pongo el EJEMPLO DEL DE TELEFONICA con jubilación a los 53 años? Y a los 65 salario integro.



A los GRANDES “GURUS” : (Seguridad Social, Sindicatos, Politicos etc) no se les OCURRIDO que PAGANDO MAS QUE LO COTIZASTE EN TODA TU VIDA, el sistema iba a la RUINA, o yo nunca lo he leido.



QUE TROPA HEMOS TENDIDO DESDE 1.978. Y esto siempre pagando los mismos :



Pequeñas Empresas AL PARO.



TODOS los otros a PREJUBILADOS.



Yo no sé si las NO CONTRIBUITIVAS SE PAGAN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, pero si es asi, no es JUSTO, pues los 100.000 extranjeros deben cobrar la pension por lo que han pagado, como los Españoles.