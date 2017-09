El PNV apoyará los Presupuestos si logra un "superacuerdo" y una solución catalana

Silencio sepulcral entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco. De cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los herederos de Sabino Arana han optado por cerrar las vías de diálogo con Moncloa, al menos hasta que no se resuelva la situación catalana, y en palabras de los nacionalistas, no busquen una solución digna para el problema, lo que entre otras exigencias obliga a que ninguno de sus dirigentes acabe tras el 1-O en los calabozos.

Según fuentes consultadas por elEconomista, el PNV considera irresponsable y frívolo hablar en estos momentos de los Presupuestos Generales, con la magnitud que para ellos tiene el futuro de la región catalana.

Desde Bilbao, recuerdan la actual estabilidad del Gobierno del PP gracias al concierto del nacionalismo vasco con los PGE de 2017. Un apoyo que fue posible merced a "un buen acuerdo para los vascos, lo que entendió la ciudadanía". Sin embargo, ahora no entenderían sostener estas cuentas de Rajoy si antes no hay "un superacuerdo para Euskadi (que no incluye ni la transferencia de la Seguridad Social ni las cárceles) y una resolución digna para Cataluña". "Si no es así -determinan-, no habrá pacto".

En esta tesitura, lo de menos es que el presidente Rajoy fuerce elecciones generales -señala el peneuvismo-. Ni siquiera aunque "a nosotros no nos interesen estos comicios, porque no vamos a pactar con chantaje y coacción", insiste.

Con menos amperios de intensidad, fuentes del Gobierno vasco adelantan que la decisión del Partido Nacionalista Vasco aún no ha quedado cerrada del todo. "Simplemente estamos mirando a ver qué pasa el 1-O. Pero lo cierto es que a estas alturas no se ha tomado una decisión. Ni siquiera se ha dicho que no vayamos a negociar los Presupuestos", admiten a elEconomista.

Para el entorno del lehendakari Urkullu, en el hipotético caso de que la situación catalana derive en la convocatoria de unas elecciones generales, una de las cartas que aparecen en la baraja, el Gobierno de España tendría que asumir los riesgos de unos resultados adversos y de que les sucediera como el cálculo que en su día hizo Artur Mas adelantando elecciones y perdiendo 12 diputados. Así pues, Ajuria Enea cree, que el Ejecutivo de Rajoy gobierna de manera cómoda, y por tanto, otros comicios podrían derivar en un escenario negativo.

Entre tanto, y mientras el PNV deshoja la margarita, ayer Ciudadanos pidió a Pedro Sánchez que el PSOE se abstenga en los Presupuestos dada la situación catalana y en favor de la estabilidad de España.

