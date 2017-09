330 43

Cataluña. los viajes hacia cataluña desde el resto de españa se paralizan en las últimas semanas

25/09/2017 - 14:31

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, habló este lunes de la parálisis en la reserva de viajes a través de agencias desde el resto de España hacia Cataluña.

Gallego aseguró que en las últimas semanas de septiembre "no ha habido ninguna cancelación" de trayectos. No obstante, matizó que esta ausencia de cancelaciones de debe a que "no había reservas". El presidente de CEAV señaló también la "inquietud" que desde la Confederación observaban con respecto a la situación en Cataluña por parte de los viajeros.

Según Gallego, existe un "temor a la violencia en las calles" que explica la ausencia de reservas en agencias de viajes. Además, explicó que esta "congelación" en los trayectos se apreció de forma reciente, junto con la "radicalización de la situación" en la comunidad autónoma.

