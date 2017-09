Sólo cuatro provincias recaudan lo suficiente para poder pagar sus pensiones actuales

Al #3 y #5 He hablado sólo de contingencias comunes, no de paro (un suplemento del 7,05 o del 8,30% no incluido en contingencias comunes y del que el trabajador paga sólo un 1,55-1,60), FOGASA (0,20% a pagar por la empresa), formación profesional (0,70% a pagar por el trabajador sólo un 0,1%) o accidentes de trabajo o enfermedad profesional (cuyos porcentajes de IT e IMS varían según la ocupación y que paga netamente el empresario y que oscilan entre el 0,9 y el 7,15%) . Si hubiese incluido esos costes los números serían otros.



Así que lo que se paga por seguridad social es muchísimo, una barbaridad. Pero nos guste o no, las pensiones españolas son generosísimas, elevadísimas especialmente con los que han cotizado poco. Para equilibrarlas habría que bajarlas un 40% (hagan ustedes mismos las cuentas) o incluso más, si tenemos en cuenta las más bajas, y hacemos justicia con los que han cotizado más que tendrían derecho a una pensión mayor. Dígame de cuántos países pagan pensión contributiva a quién ha trabajado sólo 15 años. O tiene unos complementos de mínimos (de acuerdo que financiados por los PGE y no por la TGSS) tan elevadísimos como los españoles. Y a eso hay que sumar la catastrófica situación de natalidad española.