Los resultados provisionales dan la victoria a la CDU de Merkel con el 33% de los votos

Pero estos no dicen sólo “stop inmigración” sino cómo debe hacerse ese stop, seguro que no dicen: ya que no queremos inmigración vamos a dejar de explotar a los más débiles y a dejarlos sin recursos, vamos a hacer para que se invierta algo en el desarrollo de los más débiles, al menos para que tengan para comer, porque esta desigualdad fruto de la explotación es la principal causa de inmigración, así la mayoría no vendrá … me da a mí que más bien hablan de construir muros, hacer deportaciones, suprimir derechos, … todo lo cual implica definir el patrón, ario, cristiano o lo que sea con el cual tener un criterio de medida, éste tiene derechos, es muy alemán, este no los tiene … aunque sea un Einstein, … no encaja, …