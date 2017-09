La reforma tributaria de Trump bajará el impuesto de sociedades hasta el 20%

"Ya existe en España un Partido Liberal"



Permítame que lo dude. El P-Lib (que supongo que será al que se refiere) podrá ser cualquier cosa menos liberal. No garantiza el primer derecho fundamental para cualquier liberal, del cual se derivan todos los demás, el derecho a la vida. Es tan partido de niñitos pijos de izquierdas que no quieren obligaciones como Podemos. Eso sí, con una diferencia, al menos no pretenden que los demás le paguen la fiesta. Pero 0 de liberalismo al no reconocer obligaciones ni garantizar el superior de los derechos, el de la vida.