El conflicto independentista frena en seco la agenda reformista de Rajoy

Buenos días, mis queridos amigos (PmafiaP no incluido).



Se me ha ocurrido una idea para ayudar al gobierno, aunque sienta con frecuencia el deseo de que la Justicia los aplaste. Pero claro, con ellos la justicia está secuestrada y amordazada.



Luego hay otra clase de justicia, que no se de donde la habrán sacado. Bueno, en realidad la llaman así pero para nosotros los de a pie no es sino una mentira, como tantas de la PmafiaP.



Esa que condena al robagallinas a la cárcel por años y deja a elementos como el cuñado de Felipe en la calle. También esa justicia inventada según la ocasión, sirve para paralizar a la población, de tal manera que si piden diálogo, se le devuelven porrazos. Que más, hace falta explicar que no entienda cualquiera; Otra cosa es que por mala educación, haya gente que comulgue con eso y hasta lo vea bien.



En cuando a mi idea, a falta de una semana para que Cataluña diga Si, o diga No, nada más que eso, me gustaría que aunque parezca el cuento de Alicia en el país de las maravillas, el gobierno deja de usar la violencia, el terror, enviando la policía de media España porque el pueblo catalán quiere, porque lo necesita, saber cómo está la gente posicionada y si hay una mayoría que desee iniciar, no una guerra, sino un proceso de desconexión que les permita mayor autonomía, nada más que eso. No quieren hacer daño a nadie. Sobran miles de policías, que eso si lo pagamos todos, esas horas extras, viajes y desplazamientos, y son muchos millones de euros.



Pues bien, como decia, ojalá el gobierno afloje la presión intimidatoria y la segunda parte del plan consiste en que aprovechando todo este revuelo, Mariano, tras un autoanálisis (no se si habrá leído algo de Jung, alguna vez) decida presentar su dimisión en el cargo, reconocimiendo que ostentando un puesto que necesita de la diplomacia más que hablar inglés (dicho sea de paso), opte por la fuerza bruta y su diplomacia sea solo una fachada sin nada detrás.



Muchas gracias y buen fin de semana.



Un abrazo a todos los catalanes que desean lo mejor por la convivencia.