May propone crear un tribunal compartido para que resuelva las disputas entre la UE y Reino Unido tras el Brexit

Señores, el Reino Unido se marcha sí o sí en 2019.



Algunos como ULF, otros antisistema y algún otro de Gibraltar sacan pecho si May ofrece "menos" de lo que se le pide.



Pues bien, la realidad es que nadie discute que se van. No tiene por qué haber NINGUNA reunión. No las pide la UE. Ya les hemos dicho que ADIÓS.



Es May la que pide, SUPLICA, que no los echemos de verdad, quiere seguir ligada a la UE de alguna forma.



SON ELLOS LOS QUE SE ARRASTRAN PIDIENDO MÁS.



Y ya les hemos dicho que antes de hablar del futuro pasen por caja.



Que "empiecen" hablando de pagar 20.000 millones es como decir "bueno, pero méteme solo la puntita".



JAJAJAJAJA y los acólitos de estos idiotas sacando pecho....



JAJAJAJAJAJAJAJA







Luego votan a Podemos, claro.