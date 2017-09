Los funcionarios catalanes cobran la nómina tras la orden de Hacienda a los bancos

A Ramoncillo. Ramoncillo y su verdad, jajaja. Esta es la realidad:



1.- TODAS las cuentas con dinero de la Generalidad están intervenidas por Montoro. TODAS. No se mueve un euro sin la aprobación de Montoro.



2.- En esas cuentas bloqueadas queda dinero, dinero que es de la Generalidad y no se ha expropiado, sigue siendo suyo aunque no lo puedan tocar sin permiso de Montoso.



3.- Mientras quede dinero en esas cuentas, HAY QUE GASTARLAS. No se va a tirar dinero de otras cuentas de Montoro hasta que no se haya gastado el de la Generalidad.



4.- Dado lo anterior, el que da la orden de pago es la Generalidad porque son sus cuentas y los bancos no obedecen el mandato de pago hasta que no recibe el OK de Montoro.



5.- Cuando esas cuentas se agoten, se empezará a tirar de las de Montoro porque ya no llega dinero nuevo a las de la Generalidad, pero es dinero que sería suyo el que se va a usar, no regalamos nada. La diferencia es que sale de nuestras cuentas en vez de haberlo transferido a las suyas.



6.- Esto es necesario porque las detenciones de ayer no tienen como objeto que no se celebre referéndum ni tienen como objeto castigar a los cerebros. Las detenciones de ayer DESMONTAN la estructura informática de la Agencia Tributaria Catalana. Se ha terminado la posibilidad de tener una infraestructura informática que permita una Cataluña independiente.



Por todo ello, la cúpula indepe ya sabe que no es posible declarar la independencia, no tienen NI UNA CUENTA CORRIENTE, NI Agencia para recaudar NI UN EURO.



Eso está pasando pero los indepes, engañados, se aferran a que han pagado ellos las nóminas con el dinero que quedaba.



Sin darse cuenta de que queremos que se gaste el poco dinero que les queda, por supuesto, que los bancos no hacen las transferencias sin el ok de Montoro y que ya no tienen capacidad informática para recaudar impuestos.



Junqueras se ha quedado sin juguete,esto no afecta al 1 de O, afecta al 2 de Octubre.