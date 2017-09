El 'Govern' usó las instituciones para crear estructuras de Estado catalanas

Lo importante no es el importe, lo importante es que estaban montando la estructura para independizarse. Que se encuentren pagos solo permite que se metan en la cárcel a la gente por hacerlo.



Pero lo importante es que eso se está desmontando.







Ya no es posible un 2 de oct.







Sin una sola cuenta corriente en ningún banco, sin estructura para cobrar impuestos ni para pagar nóminas no se puede montar un nuevo estado.



Los indepes no han entendido que esto ya no es viable.



Junqueras sí que lo sabe, por eso lloraba ayer. Era su parte, la más importante, y se ha venido abajo completamente.



Ya nos ha mandado TODA los información que necesitábamos.







TODA







AYER.



El 1 de oct no será ni el 50% de lo esperado.



Y el 2 de octubre es un 100% IMPOSIBLE



El 30 de octubre ningún funcionario catalán podría cobrar.