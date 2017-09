330 43

Puigdemont anuncia planes de contingencia para el 1-0

El 'President' difunde una 'web' para consultar el colegio en el que ir a votar

La estrategia de movilización que ha puesto en marcha el independentismo también se quiere trasladar al 1-0. Aunque la Justicia ha ordenado que se cierren todas las webs en las que se ofrece información sobre el referéndum, que ha sido ilegalizado, el Gobierno catalán continúa tensando la cuerda y relanza continuamente páginas en Internet para tratar de mantener viva la cita del 1 de octubre.

El jueves, aprovechando la concentración delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) organizada por los rupturistas para presionar a los jueces por las investigaciones que están llevando adelante, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, lanzaba un tuit en el que incluía un link a una web y alentaba a los catalanes a que conocieran el lugar en el que podrían votar el próximo 1 de octubre.

Mediante la introducción del DNI, la fecha de nacimiento y el código postal, cada catalán puede conocer cuál es su mesa electoral si está hasta el 30 de marzo.

Censo oculto

Tras este buscador se esconde un censo electoral que el Govern no ha explicado todavía cómo ha conseguido, ya que a los ciudadanos no empadronados les aparece el mensaje. "No se ha encontrado ningún registro correspondiente a los datos introducidos".

Esta estrategia de uso de Internet y las redes sociales para intentar seguir adelante con la organización del referéndum llegó unas horas después de que el vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, reconociese en una entrevista en TV3 que los preparativos del 1-O se habían visto perjudicados por las actuaciones policiales y judiciales de incautación de materiales electorales y detenciones de miembros del Govern y responsables de empresas vinculadas a la organización de la convocatoria: "Alteran las reglas del juego".

De todas formas, afirmó que la mayor moción de censura a Mariano Rajoy es el referéndum, y que no votar es "allanarle el camino al PP". Por ello, se mostró firme en que desde la Generalitat trabajarán para "hacer posible" el 1-O "en las mejores condiciones posibles".

Por la mañana, Junqueras y Puigdemont se reunieron para abordar la situación, y fue el president el encargado de difundir por la tarde la nueva estrategia como plan B después de que la Guardia Civil haya interceptado las tarjetas censales. También colgó un vídeo en Twitter afirmando que el referéndum "se hará" porque tienen "planes de contingencia" preparados.

Desde las entidades independentistas también insistieron ayer en recordar la propuesta insinuada hace semanas por miembros del Ejecutivo catalán para que quienes quieran votar puedan imprimir su papeleta, incluida como anexo en el decreto de medidas complementarias para el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional tras admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central.

En esos anexos también se incluye la documentación necesaria para las mesas electorales y acreditaciones con el sello de la Generalitat para observadores internacionales y personal como agentes electorales y coordinadores.

