Funcionarios y Hacienda cerrarán la próxima semana la subida salarial para 2018 tras el retraso de los Presupuestos

La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas prevista para este jueves tendrá finalmente un carácter deliberativo y la decisión final sobre la subida salarial de los empleados públicos se pospone una semana, después de que el Gobierno haya retrasado para la próxima semana la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, según informó CSIF.

De esta forma, la Mesa General de las Administraciones públicas, en la que están presentes Hacienda, sindicatos, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se reúne este jueves para deliberar la última oferta realizada por el Gobierno.

En concreto, Hacienda mejoró ayer por segunda vez su oferta de subida salarial para los funcionarios en el próximo trienio, hasta plantear una horquilla de entre el 5,34% y el 7,95%, si bien los sindicatos ven la oferta "muy insuficiente" y CSIF da por cerrada la negociación.

El aplazamiento de la decisión final sobre el incremento salarial de los empleados públicos se produce después de que el Ejecutivo haya decidido posponer a la próxima semana la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos para 2018, ya que prefiere apurar la negociación con los grupos políticos de la oposición.

Los PGE se complicarán si no mejora la oferta

CSIF advierte de que el Gobierno se va a complicar a sí mismo los Presupuestos de 2018, tras haber retrasado una semana su aprobación, si no me jora su oferta salarial a los empleados públicos. El sindicato iniciará una ronda de contactos con las diferentes formaciones políticas de la oposición, también con aquellas que, como PNV y Ciudadanos, facilitaron la aprobación de los anteriores Presupuestos.

En una nota, CSIF critica que la posición del Gobierno sobre los salarios de los empleados públicos no ha permitido el acuerdo. Hacienda ofrece una subida del 1,5% para el próximo año que "impide la recuperación del poder adquisitivo", y además se niega a negociar la jornada de 35 horas, según el sindicato.

"Si el Gobierno no eleva su oferta salarial, se va a complicar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado", advierte CSIF, que ha logrado acercamientos en materia de empleo público para ampliar el proceso de estabilización de empleo interino y la práctica eliminación de la tasa de reposición. No obstante, considera que todavía no es suficiente.

Medidas de presión

Mientras tanto, la Comisión Nacional de CSIF ha acordado este jueves iniciar un proceso de asambleas en los centros de trabajo y valorará medidas de presión, que acompasará en el tiempo, siendo desde el sindicato "muy conscientes de la situación de dificultad del país a raíz del proceso independentista en Cataluña".

"Sanitarios, docentes, trabajadores de la Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de los Servicios de Empleo, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Prisiones, Administración General del Estado, servicios de emergencias, bomberos, el personal de los ayuntamientos, empresas públicas se merecen un esfuerzo mayor", defiende.

